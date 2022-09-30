Ереван, 30 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Важно указывать, какая сторона в армяно-азербайджанском конфликте является агрессором. Об этом заявила посол Франции в Армении Анн Луйо 30 сентября газете «Жоговурд».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Ситуация здесь действительно серьёзная, и Франция и США работают именно в этом направлении, чтобы и другие страны тоже активизировались. В частности, мы не молчим, мы сказали, кто — агрессор», — сказала Луйо.

Она надеется, что подобные заявления будут сделаны и в других государствах.

Стоит отметить, что лидеры большинства стран, комментируя бои на азербайджано-армянской границе 13 и 14 сентября, призывали обе стороны к примирению. Призыв прекратить обстрелы только к азербайджанской стороне сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Также о получении сведений об обстрелах армянской территории заявили в Госдепе США.