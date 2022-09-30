Канберра, 30 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Главный врач Австралии профессор Пол Келли, выступая на пресс-конференции 30 сентября, объяснил, почему Австралия находится в другой ситуации, чем большая часть мира, когда речь идет об опасностях и последствиях постковидного синдрома. Подробности передал телеканал NineNews.

Австралия

Несмотря на вспышки в Виктории и Новом Южном Уэльсе в 2020 и 2021 годах, Келли сказал, что большинство австралийцев не подвергались воздействию COVID-19 до получения второй дозы вакцины.

«А мы как раз знаем, что основными факторами риска для постковидного синдрома являются заражение до вакцинации, отсутствие вакцинации, тяжелое форма болезни и наличие других штаммов, которые не являлись «Омикроном», — сказал Келли.

По его словам, такая опасность Австралию миновала.

«Ни одна из этих вещей не относится к ситуации в Австралии для большинства ее жителей», — заверил общественность главврач.