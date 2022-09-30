Москва, , 10:53 — REGNUM Поддержка СНГ была бы востребована для урегулирования ситуации между Баку и Ереваном. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил глава министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава МИЛ уточнил, что обсуждается возможность использования наблюдателей ОДКБ для создания благоприятных условий в целях реализации договорённостей лидеров Азербайджана, Армении и РФ.

«Речь идёт о делимитации армяно-азербайджанской границы и в целом о нормализации отношений между Баку и Ереваном, включая подписание соответствующего договора», — пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, мониторинговая миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) старается урегулировать обострение напряжённости на границах между Арменией и Азербайджаном мирным путём.

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