Перемышль, Калужская область, , 11:07 — REGNUM В Калужской области более 8200 детей до достижения трёх лет получают ежемесячную выплату, предусмотренную для третьего и последующих детей в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Значимость данной материальной поддержки для семейного бюджета многодетных семей весьма существенно и для семьи Добриных из Перемышльского района, сообщили 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

Многодетные семьи Onf.ru

Анастасия и Максим Добрины воспитывают пятерых детей. Старшему сыну 15 лет, а самая младшая родилась в январе этого года. Вместе с малышкой появились и новые расходы: на детское питание, соски, подгузники, развивающие игрушки.

«Пособие на третьего ребенка и далее родившихся в семье детей — ощутимая поддержка для нас. Семье очень помогают детские выплаты. Благодаря им покупаем для маленькой и остальных детей всё самое необходимое и нужное. Можем позволить себе и поездки на экскурсии, и даже отдых на море», — отметили супруги Добрины.

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