Канберра, 30 сентября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Популярные и крупнейшие австралийские торговые сети Big W и Woolworths объявили, что в текущем году рождественские товары не будут содержать блесток. Этот шаг принимается, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду, сообщает телеканал NineNews.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рождественский венок

Сообщения от BigW и Woolworths согласуют с теми решениями в штатах и территориях Австралии, когда власти и компании принимали меры по сокращению одноразового пластика. Например, в штате Виктория приняли решение навсегда отказать от трубочек для питья, ложечек для перемешивания содержимого стакана, пластиковой одноразовой посуды.

Относительно своего решения торговые сети объяснили, что блестки сделаны из кусочков пластика, настолько маленьких, что их определяют как микропластик, токсичный для окружающей среды.

Как пишут журналисты, теперь миллионы австралийский семей, возможно, будут встречать Рождество без блестящего продукта.