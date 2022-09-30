Якутск, , 11:02 — REGNUM В Якутии подходят к концу мероприятия по частичной мобилизации, скоро они будут завершены. Об этом заявил в интервью газете «Якутск Вечерний » глава республики Айсен Николаев.

Мобилизация Правительство Приангарья

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«Мероприятия по частичной мобилизации на завершающей стадии. После совещаний с военкомом республики есть уверенность, что скоро мероприятия по частичной мобилизации на территории республики будут закончены. Есть ряд районов, по которым план частичной мобилизации уже выполнен», — сказал он.

При это Айсен Николаев опроверг информацию о том, что из республики будут призваны 4700 человек, а из села в Верхоянском районе забрали сразу 40 резервистов. По информации главы региона, из всего муниципалитета призвали меньше 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии передают в военкоматы очень много обращений, которые там не успевают рассматривать, рассказал военный комиссар республики Александр Авдонин. По словам председателя республиканской Общественной палаты Николая Бугаева, в координационный центр по мобилизации поступило уже 179 заявлений.