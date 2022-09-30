* талибов — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 30 сентября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар силы Фронта сопротивления Афганистана совершили несколько атак на позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По данным местных источников, в ходе первого нападения, которое произошло в селении Машаба-Кишлак уезда Даште-Кала, был убит один из местных командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) кари Хилан, а пятеро его людей получили ранения.

Второе нападение было совершено на блокпост радикалов в кишлаке Кутарма уезда Бахарак, в результате которого двое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были ранены.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего об этом не заявили.

Ранее в результате атаки сил Фронта сопротивления в уезде Фархар были убиты и ранены четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).