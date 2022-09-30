Канберра, , 11:00 — REGNUM Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в очередной раз осудила тюремное заключение в Мьянме австралийского академика Шона Тернелла. Свое негодование она выразила в Палате общин 30 сентября, передает телеканал Nine News.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг penrithsustainabilityunit

Тернелл был заключен в тюрьму после закрытого судебного разбирательства, проведенного в полной тайне.

«Мы полностью отвергаем выдвинутые против него обвинения, и Австралия будет и впредь выступать за его возвращение в Австралию по всем каналам, как публичным, так и частным … Мы делаем все возможное, чтобы добиться его освобождения», — сказала Вонг.

Профессор Тернелл был экономистом, выступавшим в качестве советника Аун Сан Су Чжи, когда она была свергнута в результате военного переворота в Мьянме в прошлом году. Он был арестован через пять дней, хотя преступления, в которых его обвиняют, не уточняются.