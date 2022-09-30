Бухарест, 30 сентября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Сотрудники Национального антикоррупционного агентства Румынии (DNA) провели беспрецедентную акцию по проверке финансовой документации на крупнейшей военной базе Румынии — «Михаил Когэлничану». Об этом 30 сентября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

ThePixelman Арест

По предварительным данным, ряд высокопоставленных армейских чиновников, служащих не территории объекта, был обвинен в осуществлении незаконных операций по закупке оружия, а также присвоении финансовых средств. В ходе рейда DNA проверке подверглись 27 объектов, изъяты важные документы. Кроме того, сообщается о задержании нескольких человек.

Согласно просочившейся в румынские СМИ информации, агенты DNA работали на базе «Михаил Когэлничану» вместе с представителями военной прокуратуры США.

Ведется следствие.

Напомним, на территории «Михаил Когэлничану» расположены элитные подразделения армии США, осуществляющие контроль над восточными границами НАТО.