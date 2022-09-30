Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:49 — REGNUM Многие факты кричат о виновности Запада и Киева в крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года. Ситуация явно была создана для разжигания конфликта на территории бывшей УССР и для очернения России на Западе. Такое мнение высказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

Крушение самолета рейса MH17 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сам факт направления гражданского самолёта через зону боевых действий выглядит как преднамеренная провокация, — уверен Полухин. — В «объективности» так называемых международных судов Европы сомневаться не приходиться. Мы должны быть готовы к любому результату. Вердикт против нас открывает нам окно возможностей для дополнительной критики Запада и его так называемой объективности. Однако, поскольку Россия сверхдержава, у Запада нет рычагов принудить нас взять вину на себя. На фоне беспрецедентных санкций об этом даже неуместно говорить».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 17 ноября 2022 года суд в Нидерландах намерен вынести решение по делу о крушении в 2014 году на территории б. УССР пассажирского лайнера Boeing авиакомпании «Малазийские авиалинии».

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