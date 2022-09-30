Новокузнецк, Кемеровская область, 30 сентября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Многие факты кричат о виновности Запада и Киева в крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года. Ситуация явно была создана для разжигания конфликта на территории бывшей УССР и для очернения России на Западе. Такое мнение высказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение самолета рейса MH17

«Сам факт направления гражданского самолёта через зону боевых действий выглядит как преднамеренная провокация, — уверен Полухин. — В «объективности» так называемых международных судов Европы сомневаться не приходиться. Мы должны быть готовы к любому результату. Вердикт против нас открывает нам окно возможностей для дополнительной критики Запада и его так называемой объективности. Однако, поскольку Россия сверхдержава, у Запада нет рычагов принудить нас взять вину на себя. На фоне беспрецедентных санкций об этом даже неуместно говорить».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 17 ноября 2022 года суд в Нидерландах намерен вынести решение по делу о крушении в 2014 году на территории б. УССР пассажирского лайнера Boeing авиакомпании «Малазийские авиалинии».

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