Канберра, , 12:04 — REGNUM Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг 30 сентября объявила о назначении шести дипломатов на должность послов в различных странах мира. О подробностях рассказали журналисты телеканала Nine News.

Флаг Австралии DO'Neil

Новоназначенными дипломатами являются: Саймон Твиск в качестве посла в Аргентине, Аксель Вабенхорст в качестве посла в Египте, Мелисса Келли в качестве посла в Кувейте, Индра Маккормик в качестве посла в Португалии, Тони Хубер в качестве Генерального консула в Стамбуле (Турция), Эндрю Голедзиновский в качестве посла во Вьетнаме.

Вонг также отметила, что в ближайшем будущем лейбористское правительство в Австралии будет проводить набор послов для назначения в Сингапуре, Индии, Японии и в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Уилл Ходжман, Барри Офаррелл и Митч Файфилд, бывшие высокопоставленные политики-либералы, завершат свою работу в качестве послов в Сингапуре, Индии и ООН соответственно в феврале.