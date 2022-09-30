Донецк, 30 сентября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Пострадавшая при обстреле киевскими карателями поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике скончалась, сообщил 30 сентября мэр Горловки Иван Приходько.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«К сожалению, горловчанка, получившая ранения по улице Шокальского, 12 в результате обстрела со стороны [киевских] карателей поселка городского типа Гольмовский, скончалась», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября киевские боевики обстреляли Гольмовский в Донецкой Народной Республике.

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