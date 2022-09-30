Ереван, 30 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Париж поддерживает предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна разместить на армяно-азербайджанской границе международную миссию, чтобы она следила за режимом прекращения огня. Об этом посол Франции в Ереване Анн Луйо 30 сентября сообщила газете «Жоговурд».

Иван Шилов ИА REGNUM Голубь Мира. Франция

«Мы поддерживаем эту идею, работаем в этом направлении, ведём переговоры с другими странами», — сказала французский дипломат.

Она вместе с другими послами посетила Гегаркуникскую область Армении, где увидела последствия обстрелов в ходе боёв, прошедших с 13 по 14 сентября. Луйо отметила, что ситуация серьёзная, нужно активизировать другие страны.

Стоит отметить, что в Азербайджане отрицают нападение на территорию Армении, а свои действия объясняют реагирование на «широкомасштабные провокации». При этом на армянской территории под обстрелы попали 36 населённых пунктов, сообщается, что пострадали 192 жилых дома и другие сооружения.