Челябинск, , 10:44 — REGNUM Мобилизованные в Вооружённые силы России жители Челябинской области имеют проблему с наличием спальных мешков. Об этом говорится 30 сентября в телеграм-канале губернатора региона Алексея Текслера.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, несмотря на то, что в регионе их закупили, нехватка всё равно ощущается. В свободной продаже этого товара почти нет. Между тем, мобилизованным они потребуются.

В связи с этим чиновник предложил землякам отдать военнослужащим свои спальные мешки и туристические коврики, которые тоже могут пригодиться, При этом снаряжение должно быть рассчитано на использование в минусовые температуры.

«Свой спальник и коврик я уже отдал», — отметил Текслер. И добавил, что все желающие могут сделать то же самое через общественные приёмные губернатора и местные отделения «Единой России» «Такая работа уже организована повсеместно», — добавил чиновник.