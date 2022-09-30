Канберра, , 11:10 — REGNUM Австралийская федерация медсестер и акушерок выразила обеспокоенность по поводу отмены правил самоизоляции для лиц, которые заболели COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Помощник федерального секретаря профсоюза Лори-Энн Шарп заявила журналистам, что этот шаг властей окажет дополнительное давление на систему здравоохранения. Дело в том, что наиболее частым сотрудником, с которым контактирует ковид-больной, является медсестра.

«Мы считаем, что предположение о том, что карантин по коронавирусу является вопросом «личной ответственности», — это просто способ, которым правительства перекладывают свою ответственность на человека, когда она должна быть на них … Члены нашего профсоюза были на переднем крае в области здравоохранения и ухода за престарелыми на протяжении всей пандемии, и мы обеспокоены тем, что теперь мы будем рассчитывать на то, что люди останутся дома, когда у них будет положительный результат теста», — поделилась своими соображениями Шарп.

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