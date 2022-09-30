Москва, , 10:50 — REGNUM Портал «Госуслуги» уведомляет граждан, которые оформляют на нём заявление об отсрочке от частичной мобилизации, что те не получат на руки никаких подтверждающих бумаг, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

«Решение об отсрочке принимает комиссия Минобороны. Никаких справок или бумаг при этом не выдаётся. Вам просто не придёт повестка», — говорится в сообщении, которое получил сотрудник IT-сферы от портала «Госуслуги» после подачи заявления.

Напомним, ранее правительственный портал «Объясняем. рф» сообщал, что граждане России, которые имеют бронь, получат удостоверение об отсрочке от призыва по частичной мобилизации.

Читайте ранее в этом сюжете: Граждане с бронью получат удостоверение об отсрочке от призыва