Кемерово, , 10:41 — REGNUM Третьи российско-китайские зимние молодёжные игры будут проходить с 15 по 20 декабря в китайском Чанчуне (провинция Цзилинь). Об этом 30 сентября сообщил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов на форуме «Россия — спортивная держава» в Кемерове.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Российско-китайские игры пройдут с 15 по 20 декабря», — сказал Морозов.

Он рассказал, что соревнования будут проводиться по восьми олимпийским зимних видам спорта, один из которых — фристайл.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия и Китай работают над развитием спортивного сотрудничества