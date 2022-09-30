Кемерово, 30 сентября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Третьи российско-китайские зимние молодёжные игры будут проходить с 15 по 20 декабря в китайском Чанчуне (провинция Цзилинь). Об этом 30 сентября сообщил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов на форуме «Россия — спортивная держава» в Кемерове.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Российско-китайские игры пройдут с 15 по 20 декабря», — сказал Морозов.

Он рассказал, что соревнования будут проводиться по восьми олимпийским зимних видам спорта, один из которых — фристайл.