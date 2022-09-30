Париж, 30 сентября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон едет в департамент Атлантические Пиренеи, расположенный на юго-западе страны, 30 сентября, передает BFM TV.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

Официально визит главы государства Франции приурочен к открытию культурного комплекса. Неофициально президент находится здесь главным образом для того, чтобы «умаслить» своего союзника Франсуа Байру.

Французский политик Франсуа Байру занимает пост председателя Демократического движения (Modem). Приветствие Эммануэля Макрона в городе, мэром которого Франсуа Байру является с 2014 года, имеет определенный «вкус победы». Стороны вероятно обсудят острую тему — пенсионную реформу.

Как сообщало ИА REGNUM, представители 27 стран Евросоюза встречаются в Брюсселе, чтобы обсудить предложения, выдвинутые Европейской комиссией, и замедлить стремительный рост цен на энергоносители.

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