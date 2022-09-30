Пекин, , 18:13 — REGNUM Знаменитая панда-дипломатия, которую активно преследует Пекин, сталкивается с вызовом после того, как один из мишек на Тайване слег с опасным для жизни поражением мозга. Тайбэй уже обратился за помощью к континентальному Китаю, и, как сообщает телеканал CNN, теперь мяч на стороне Пекина.

Панда

В Зоопарке Тайбэя сообщил журналистам CNN, что они обратились за помощью к китайским экспертам в лечении их гигантской панды Туан Туана после того, как МРТ выявила повреждения мозга у животного. Они надеются на поддержку в лечении Туан Туана после того, как в конце августа он начал вести себя ненормально, потерял аппетит и перенес трехминутный припадок.

Этот запрос повышает вероятность деликатного дипломатического балансирования, учитывая, что отношения между Китаем и Тайванем резко ухудшились после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила самоуправляющийся остров в августе.

«Теперь любители животных по обе стороны Тайваньского пролива будут наблюдать за тем, как Пекин отреагирует на просьбу зоопарка», — пишут журналисты.