Москва, , 10:41 — REGNUM О необходимости пересмотреть нормы экипировки в армии и выделить дополнительные федеральные средства для полноценного снаряжения мобилизованных граждан заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В военкоматах мобилизованным выдают длинные списки дополнительно рекомендованной экипировки — там и те же бронежилеты, и спальники, и термобелье, и аптечки. В ряде регионов выделили средства на централизованные дозакупки, сборами занимаются и добровольцы. Но нередко мобилизованные вынуждены собираться за свой счет», — отметил Миронов.

Минимальный набор экипировки стоит от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, указал парламентарий.

«При наличии средств люди докупают самую дорогую амуницию, вплоть до собственных беспилотников. А если у семьи нет средств даже на минимум? Получается, что человек будет заведомо более уязвим на фронте. Это неправильно. Снаряжение не должно зависеть от материальных возможностей самих граждан!» — подчеркнул депутат Госдумы.

По его убеждению, отставка замминистра обороны по материально-техническому обеспечению Вооруженных сил неслучайна.

«Но нужно менять не просто начальника, а всю систему обеспечения армии. Необходимо пересматривать нормативы экипировки. Не надо лукавить: бронежилеты, шлемы, термобелье — это не «дополнительные», а самые необходимые в полевых условиях вещи, от которых может зависеть жизнь», — констатировал Миронов.

Призывая людей к мобилизации, государство обязано обеспечить их снаряжением, не перекладывая эти вопросы на уровень регионов или самих граждан, полагает депутат.

«Нужно выделять дополнительные федеральные средства на централизованные закупки необходимой экипировки напрямую у производителей. С этими предложениями мы будем выходить на правительство и руководство Минобороны», — заверил лидер СРЗП.