Махачкала, 30 сентября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Дагестане возбуждено уголовное дело о служебном подлоге. Его фигурантами стали заведующая одним из детских садов Дербентского района и чиновник из районной администрации. Из-за их незаконных действий был нанесен ущерб бюджету на 380 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

(сс) CWitte Деньги

Как установлено в ходе расследования, летом 2021 года руководитель образовательной организации подписала контракт с подрядчиком на выполнение ремонтных работ на сумму 1,2 млн рублей. За 30 дней строители обязались провести ремонт полностью. Однако спустя месяц, когда работы были не выполнены, заведующая и чиновник из администрации подписали акты о завершении их в полном объеме.

На основании подложных документов в августе 2021 года на банковский счет строительной организации были переведены бюджетные денежные средства. Однако при проверке в апреле 2022 года было установлено, что строительные и ремонтные работы не были выполнены почти на треть указанной в договоре суммы. В настоящее время по делу ведется следствие с установлением всех обстоятельств.