Черногорск, Хакасия, 30 сентября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Отправка мобилизованных и добровольцев из города Черногорска (Хакасия) прошла 30 сентября. Об этом в своём-телеграм канале сообщил мэр города Василий Белоногов.

Скриншот с телеграм-канала мэра Черногорска Василия Белоногова Проводы мобилизованных в Черногорске, Хакасия

«В сформированной команде помимо тех, кто подходит под частичную мобилизацию, оказалось большое количество добровольцев. Огромная благодарность и уважение сильным и мужественным бойцам, готовым защищать границы нашей Родины», — пишет Белоногов.

По его словам, администрация города готова оказать всяческую поддержку семьям мобилизованных граждан.

Перед отправкой мужчины сначала пройдут двухмесячную переподготовку. Далее их распределят для прохождения дальнейшей службы, подытожил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, социальные паспорта семей мобилизованных составляют в Хакасии. Это необходимо для оказания им всесторонней помощи.