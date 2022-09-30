Москва, , 10:40 — REGNUM Новая реальность начнется тогда, когда любителей поматерить сторонников Специальной военной операции на журфаке МГУ и везде или любителей обогащаться в армии начнут наказывать в рамках закона и конституции в условиях военного времени, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян журналисту Сергею Мардану на радио «Комсомольская правда».

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Теперь этот журналистский факультет [МГУ] решил, что придет парень (может парень карьерист, а может отличный парень, не знаю), вот он придет с этой буквой Z и его надо по этому поводу начать матом крыть. Значит должны прийти люди и сказать: «Слушайте, покройте нас матом, пожалуйста». Этот мат начинается и через секунду раздается визг, а через три секунды те, кто матерятся, понимают, что они матерятся в последний раз, всё, и с этого момента новая эпоха наступает. Что делается вместо этого? Начинается блеяние», — заявил Кургинян.

Но далее точно то же самое происходит и в армии. То, что произошло в Харькове, подчеркивает политолог, это в значительной степени секториальное разложение в рядах вооруженных сил плюс недостатки в законодательстве касательно Специальной военной операции. Ведь если сейчас люди исправляют законы, значит они были не т.е. Тогда вопрос встает, почему эти законы не исправили раньше, до начала спецоперации или в момент ее начала.

«Значит не исправили, потому что та гламурная действительность, которая существовала 30 лет предполагала в том числе эту расслабленность. Значит, в момент, когда началось нечто серьезное, и надо было понять, что началось нечто серьезное, надо было сказать: «Шутки в сторону, господа». А в армии это означает, что шутника надо шлепнуть. И пока ты его не шлепнул законно и нормально, шутник будет шутить, то есть он будет разлагаться, извлекать из ситуации то, что ему хочется и так далее», — заявил Кургинян.

По его словам, это только первый шаг. Вторым шагом нужно, чтобы вместо тех, кто хочет длить «расслабуху», должен появиться тот, кто хочет воевать. И такие люди есть. Те люди, которые хотят жить в своей стране и заплатить цену за счастье жить в своей стране, они должны получить все наличествующие возможности, а остальные должны понять, что если они поведут себя определенным образом, то выпендриваться им больше будет нельзя.