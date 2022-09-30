Москва, 30 сентября 2022, 10:40 — REGNUM Новая реальность начнется тогда, когда любителей поматерить сторонников Специальной военной операции на журфаке МГУ и везде или любителей обогащаться в армии начнут наказывать в рамках закона и конституции в условиях военного времени, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян журналисту Сергею Мардану на радио «Комсомольская правда».
Но далее точно то же самое происходит и в армии. То, что произошло в Харькове, подчеркивает политолог, это в значительной степени секториальное разложение в рядах вооруженных сил плюс недостатки в законодательстве касательно Специальной военной операции. Ведь если сейчас люди исправляют законы, значит они были не т.е. Тогда вопрос встает, почему эти законы не исправили раньше, до начала спецоперации или в момент ее начала.
По его словам, это только первый шаг. Вторым шагом нужно, чтобы вместо тех, кто хочет длить «расслабуху», должен появиться тот, кто хочет воевать. И такие люди есть. Те люди, которые хотят жить в своей стране и заплатить цену за счастье жить в своей стране, они должны получить все наличествующие возможности, а остальные должны понять, что если они поведут себя определенным образом, то выпендриваться им больше будет нельзя.