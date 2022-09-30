Москва, 30 сентября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Взрывы на российских газопроводах в Балтийском море выгодны Вашингтону. Об этом 30 сентября на совещании глав спецслужб стран СНГ в Москве заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США», — подчеркнул секретарь СБ РФ.

Он напомнил, что подобная ситуация уже имела место в октябре 1983 года. Тогда был совершён подрыв подводного трубопровода в порту Пуэрто-Сандино в Никарагуа.

«Представляется необходимым предпринять скоординированные усилия с целью разоблачения заказчиков и исполнителей этого преступления, что стало бы хорошим примером нашего эффективного взаимодействия», — цитирует ТАСС Патрушева.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября сразу на двух газопроводах, предназначенных для экспорта российского газа в Европу, произошли аварии. Две утечки газа выявлены на «Северном потоке», ещё одна — на «Северном потоке — 2». Власти Германии, Дании и Швеции не исключают диверсию.

Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь заявил, что власти США «не будут гадать» по поводу того, кто несёт ответственность за случившееся на российских газопроводах, подчеркнув, что по указанному вопросу существует «множество спекуляций».

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