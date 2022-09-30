Чебоксары, , 10:39 — REGNUM В Чувашии с 2020 года наказаны из-за выявленных нарушений в сведениях о доходах, либо за непредставление деклараций более 100 муниципальных депутатов, в том числе 28 народных избранников досрочно сдали мандаты. Об этом сообщает управление главы республики по вопросам противодействия коррупции.

Петр Куприн https://cap.ru/

На встрече с вновь избранными депутатами муниципальных и городских округов руководитель антикоррупционного управления Петр Куприн напомнил парламентариям о запретах, ограничениях и обязанностях. Он отметил, что депутаты наделены особым правовым статусом, так как законодательные органы входят в единую систему власти и должны решать задачи «в интересах населения».

Особое внимание было уделено реализации федерального закона противодействии коррупции, в том числе мерам ответственности за его несоблюдение.

По словам Петра Куприна, в Чувашии с 2020 года за непредставление сведений о доходах, либо за недостоверные и неполные данные в декларациях применены меры ответственности в отношении 103 депутатов, в том числе досрочно прекращены полномочия 28 парламентариев, объявлено предупреждение о несовершении впредь подобных нарушений 65 депутатам, установлен запрет занимать должности в муниципальном представительном органе до прекращения срока его полномочий 10 народным избранникам.

Напомним, что глава Чувашии Олег Николаев руководит республикой с 30 января 2020 года, когда он был назначен временно исполняющим обязанности главы, в том числе с 22 сентября 2020 года по итогам всенародных выборов он избавился от приставки «врио». В 2021 году в республике была проведена административная реформа, связанная с преобразованием районов в муниципальные округа, — в результате депутатские корпуса были досрочно расформированы.

Отметим, что 11 сентября 2022 года в Чувашии состоялись выборы депутатских собраний в 19 вновь сформированных муниципальных округах.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Аликовском районе Чувашии главу администрации лишили полномочий через суд из-за конфликта интересов. Разбирательства проходили в судах.