Сеул, 30 сентября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В августе 2022 года Южную Корею посетили 310 945 иностранных туристов, что на 220,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей туристической организации Korea Tourism Organization.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

Известно, что в апреле Южную Корею посетили 127 919 человек, в мае — 175 922 человека, в июне — 227 713 человек, июле — 263 986 человек.

Согласно опубликованным данным, в июле Южную Корею посетили 50 299 туристов из США, 30 248 туристов из Китая, 26 482 туриста из Японии, 24 670 туристов из Вьетнама, 4401 турист из Тайваня.

Что касается южнокорейцев, выезжающих за рубеж с туристическими целями, их количество, увеличилось на 409,9%, до 702 153 млн человек.