Москва, 30 сентября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Действия Запада направлены на ещё большее разделение постсоветских государств. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 30 сентября на совещании глав спецслужб стран СНГ.

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, применение принципа «разделяй и властвуй» в отношении государств бывшего Советского Союза — ни для кого не секрет. Самый яркий пример такого деструктивного курса Запада — превращение территории б. УССР в антироссийский плацдарм.

«Цель абсолютно понятна — ещё больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить наши страны и народы, навязать невыгодные схемы взаимодействия, вытолкнуть на задворки общемировых процессов», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России также заявил о полной утрате Евросоюзом своей автономии.

Читайте также: Лавров: Евросоюз окончательно утратил свою автономию