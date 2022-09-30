Канберра, 30 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Оператор Optus покроет расходы на замену паспортов для клиентов в Австралии, чья личная информация просочилась в результате кибератаки. Об этом, как сообщил телеканал NineNews, заявил 30 сентября премьер-министра Австралии Энтони Альбаниз во время пресс-конференции.

Ted86 Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Альбаниз отметил, что он и министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг попросили Optus покрыть расходы на замену паспортов клиентов, если их данные были скомпрометированы в результате кибератаки, и телекоммуникационная компания согласилась.

«Optus ответил на мою просьбу, которую я представил в парламенте, и которую сенатор Вонг послала в письменном виде. Они покроют расходы на замену паспортов затронутых клиентов», — заверил премьер-министр страны.

Напомним, что в результате утечки данных пострадали до 10 миллионов граждан Австралии. В минфине страны считают, что затронутыми оказались до 40% населения континента.