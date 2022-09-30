Рыбновский район, Рязанская область, , 10:38 — REGNUM Специалисты, имеющие реальный боевой опыт, готовят резервистов в учебном центре в Рязанской области. Об этом в социальных сетях вечером 29 сентября рассказал губернатор Павел Малков.

Подготовка резервистов https://www.ryazangov.ru

С бойцами проводят тактическую, огневую и инженерную подготовку. В роли наставников — преподаватели Рязанского десантного училища и инструкторы Минобороны РФ. Как заявил глава региона, без обучения к месту несения службы никого не отправят.

«В учебный центр подвозят современную одежду, экипировку и все необходимое для подготовки, используется современное вооружение. Самое главное, что сегодня увидели — боевой дух и решительность рязанцев, которым предстоит защищать нашу страну», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне учебный центр под Рязанью посетил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.