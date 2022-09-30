Брюссель, , 10:35 — REGNUM За введение лимита цена на весь российский природный газ выступает Европейская комиссия (ЕК). Об этом 30 сентября заявила журналистам еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон перед внеочередным советом министров энергетики стран ЕС.

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«Мы должны предложить лимит цены на весь российский газ, как трубопроводный, так и СПГ, и с партнёрами, с которыми мы можем вести переговоры, мы должны вести переговоры о ценовых коридорах», — сказала она.

Также Симсон уточнила, что ЕК намерена разработать лимит цены в Евросоюзе для природного газа, используемого для генерации электричества.

«Однако мы должны помнить, что результатом не может быть рост спроса на газ», — добавила еврокомиссар по энергетике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители 27 стран Евросоюза встречаются в Брюсселе, чтобы обсудить предложения, выдвинутые Европейской комиссией, и замедлить стремительный рост цен на энергоносители.