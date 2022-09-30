Канберра, 30 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Жителей Австралии с положительным результатом на COVID-19 больше не будут принуждать к пятидневной самоизоляции, поскольку правительства регионов страны работают над снятием почти всех ограничений, связанных с пандемией. Об этом 30 сентября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

После очередного заседания Национального кабинета премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз объявил на пресс-конференции, что с 14 октября обязательная самоизоляция по COVID-19 во всех штатах и территориях отменяется.

По его словам, каждый штат и территория будут внедрять изменения в правила по соблюдению карантина посредством специального местного законодательства.

Отмечается, что исключение составляют те, кто работает в условиях повышенного риска, например, в сфере здравоохранения и ухода за престарелыми. Если тесты на COVID-19 у таких работников будут положительными, то они должны пройти карантин.