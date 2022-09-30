Салехард, , 10:34 — REGNUM Жители Ямала проводили мобилизованных сограждан в учебные части. Накануне, 29 сентября, салехардские водители выстроились вдоль дороги, соединяющей город с аэропортом. Видео с автоколонной было размещено в телеграм-канале «Мобилизация Ямал» .

Салехардские водители выстроились вдоль дороги, соединяющей город с аэропортом Телеграм-канал «Мобилизация Ямал»

Ямальцы на машинах с Z-символикой, с государственными флагами России, Ямало-Ненецкого автономного округа и политических партий поддержали призванных защитников Отечества.

Гордость за сограждан выразил и глава региона Дмитрий Артюхов. «Север — земля сильных, стойких людей, настоящих патриотов. Гордимся вами! Ждем домой!» — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Перед отправкой ямальцев в учебные части глава Ямала провел встречу с мобилизованными, ответил на вопросы призывников и заверил, что предоставление мер поддержки детям военнослужащих находится на особом контроле. Также команда губернатора получила задание обрабатывать все частные случаи, требующие юридической поддержки.