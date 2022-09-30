Пенза, 30 сентября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. До 2025 года на территории Пензенской области в рамках региональной программы по модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» запланированы поставка и монтаж 80 модульных конструкций. Об этом 30 сентября сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Epp.genproc.gov.ru ФАП в Пензенской области

«Быстровозводимые модульные конструкции — это эффективный способ быстро и качественно решить вопрос создания надлежащих условий оказания первичной медицинской помощи на селе», — считает глава Пензенской области.

Среди запускаемых объектов в 2022 году — 36 фельдшерско-акушерских пунктов, 19 врачебных амбулаторий и одна участковая больница.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в 2022 году капитально отремонтируют 51 объект здравоохранения, еще два учреждения — реконструируют.

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