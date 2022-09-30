Москва, 30 сентября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Банкротные претензии Россельхозбанка к АО «Московский телевизионный завод «Рубин», насчитывающему почти 30 лет работы, были удовлетворены. Арбитраж Москвы ввёл в отношении предприятия первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В карточке дела 29 сентября 2022 года появилась запись судьи Никифорова — «введение наблюдения». Сам вердикт для ознакомления ещё не доступен.

Напомним, спор слушался с января 2022 года. Слушания неоднократно откладывались. Среди истцов также отметилось ООО «Интерметгрупп», которое ещё в феврале 2022 года заявило об установлении размера требований кредиторов.

Завод ранее пытался обжаловать сам факт принятия иска банка, но суд отклонил притязания.