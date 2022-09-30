Астрахань, , 10:30 — REGNUM К сбору урожая риса приступили аграрии в Астраханской области, об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

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«Урожай собирают в Камызякском и Приволжском районах. С рисом местные фермеры работают не первый год, знают технологию. Сорта выращивают отечественные», — написал губернатор.

Глава региона отметил, что виды на урожай риса в этом году хорошие. Под посевные площади отдано 8,5 тыс. га, что на 1,5 тыс. га больше, чем годом ранее. Собрать планируется 38 тыс. тонн урожай — на пять тысяч тонн больше, чем в 2021 году.

Таким образом, добавил глава региона, собственные потребности по рису будут закрыты полностью, часть урожая будет отправлена в другие российские регионы, а также на экспорт.