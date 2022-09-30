Нижний Новгород, , 10:52 — REGNUM Автобус-музей «Каникулы в Арктике» побывал в Нижнем Новгороде. Арт-объект расположился на территории Нижегородского Кремля, где дети и взрослые смогли окунуться в мир Крайнего Севера, узнать новые и необычные факты. За два дня работы площадку посетили более 600 человек, сообщает «Комсомольская правда».

На Северном речном вокзале появился новый арт-объект — Мосгортранс вместе с фондом «Чистые моря» превратил автобус в передвижной музей «Каникулы в Арктике» Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Арктика сейчас точка развития и роста нашей экономики, в ней живут тёплые люди с горячими сердцами», — сказал Руслан Губайдуллин, председатель правления АНО «Чистая Арктика», зампредседателя общественного совета Минприроды России.

Екатерина Кузьмина, глава фонда «Эффект мамонта», рассказала, что передала от фонда Нижегородскому государственному историко-архитектурному музею-заповеднику подарок в виде нуклевидного изделия для изготовления каменных орудий, изготовленное в 3−4 тыс. до н. э.

Следующей остановкой автобуса-музея «Каникулы в Арктике» станет город Пермь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Северного речного вокзала в Москве появился новый арт-объект — Мосгортранс совместно с фондом «Чистые моря» превратил автобус в передвижной музей «Каникулы в Арктике».

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