Пермь, , 10:27 — REGNUM Проект бюджета Пермского края на 2023–2025 годы готов и направлен губернатором на рассмотрение в Заксобрание, сообщили 30 сентября в пресс-службе краевого правительства.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметили в минфине, законопроект составлен на основе прогноза социально-экономического развития Пермского края с учетом поручений президента России и губернатора. Доходы бюджета в новой трехлетке впервые превысят 200 млрд руб. В 2023 году они составят 214,4 млрд руб., что на 17,6% больше первоначально утвержденного бюджета на 2022 год. Расходы в 2023 году составят 241,2 млрд руб., что на 22,6% больше первоначально утвержденного бюджета на 2022 год.

Бюджет на 2023 год сформирован с дефицитом в объеме 26,8 млрд руб. или 13,6% к объему собственных доходов. Источниками его покрытия станут кредиты коммерческих банков и инфраструктурные бюджетные кредиты из федеральной казны.

Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что проект бюджета создавался в непростых условиях, связанных с влиянием экономических санкций. »Тем не менее считаю, что в целом мы справились и сохранили основные приоритеты. В первую очередь это выполнение всех наших социальных обязательств, строительство значимых объектов, поддержка муниципалитетов Прикамья», — сказал он.