Ванкувер, Канада, , 10:27 — REGNUM «Сиэтл Кракен» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче предсезонного турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Игрок команды СКА Андрей Кузьменко Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе «Ванкувера» 26‑летний российский нападающий Андрей Кузьменко забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Кузьменко был признан лучшим игроком матча. В июне 2022 года перешёл в «Ванкувер» из санкт-петербургского СКА, за который играл с 2018 года.

Напомним, сезон 2022/23 регулярного чемпионата НХЛ начнётся 7 октября.