Тбилиси, 30 сентября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Заявления, что Грузию «заполонили русские» — это спекуляции и манипуляции со статистической информацией. Об этом заявил на телеканале «Палитраньюз» председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

«Есть статистика въезда и выезда на границе, которая показывает, что на сегодняшний день на территории Грузии находятся 50 тысяч граждан России, из которых большинство, вероятно, грузины», — сказал Кобахидзе.

Он отметил, что многие грузины проживают в России годами и даже десятилетиями, и именно они стали после объявления мобилизации уезжать в Грузию. По оценке Кобахидзе, из тех, кто приехал в республику в последние дни, русских только около 20 тыс.

«Говорить, что грузины уезжают, а русские остаются, это смешно, это просто спекуляции», — заявил лидер «Мечты».

По словам Кобахидзе, спекуляциями занимаются несколько оппозиционных партий. Они с марта провели уже три информационные кампании, заявляя, что «русские захватили Грузию». Председатель «Мечты» считает, что ажиотаж по поводу приезда большого количества граждан РФ закончится через несколько дней.