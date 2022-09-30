Москва, 30 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба начала анализ обоснованности изменения стоимости армейской экипировки и иной продукции армейского назначения, сообщили 30 сентября в пресс-службе ФАС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военнослужащие

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после объявления 21 сентября начала частичной мобилизации цены на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения в специализированных магазинах городов России начали расти. На это также обратили внимание и депутаты Государственной думы РФ.

В связи с поступившими обращениями ФАС направила запросы в крупнейшие торговые сети «Военторг», «Спортмастер» и HAKKI с требованием предоставить необходимую для такого анализа информацию.

«В числе запрашиваемых данных — сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август–сентябрь текущего года с пояснениями для оценки обоснованности роста цен», — добавили в ФАС.

При обнаружении в ходе анализа признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования.

Также ФАС России обратила внимание продавцов на необходимость неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности. В частности, на недопустимость необоснованного повышения цен в ситуации возможного увеличения спроса на товары.