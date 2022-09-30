Благовещенск, 30 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил мобилизованных на полигоне в Екатеринославке. Там военнослужащие проходят подготовку, написал глава региона в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«Люди обеспечены всем необходимым, питание — хорошее, ребята хвалили. Настрой у всех боевой. Мы в постоянном контакте с военными, если части потребуется какая-либо помощь, правительство области готово оказать всю необходимую поддержку», — отметил Василий Орлов.

По его словам, военнослужащие во время обучения не только освежают навыки в памяти, но и осваивают новое, в том числе медицинскую помощь. В проведение занятий вовлечены специалисты медицинского колледжа.

«Если сравнивать со срочной службой, которую я проходил 15 лет назад, тогда намного хуже было, тяжелее. Сейчас кормят нормально, сытно, и порции большие, вкусно», — рассказал главе региона один из военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в Амурской области военнослужащих, мобилизованных из запаса, отправили на полигоны для учебной подготовки перед участием в спецоперации в защиту Донбасса. Призывников провожали торжественно, в том числе на аэродроме присутствовали глава региона Василий Орлов и временно исполняющий обязанности командующего объединением ВВО генерал-майор Сергей Нырков.