Москва, , 10:25 — REGNUM Одна из причин предстоящего падения объема инвестиций в недвижимость — это снижение покупательной способности населения России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Недвижимость Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очевидно, что объём вложений в недвижимость связан прежде всего со снижением покупательной способности населения, связанной с колебаниями экономической системы России в конце февраля-апреле 2022 года. Несмотря на эффективные действия правительства РФ по поддержке финансовой стабильности, определённый тренд по снижению покупательной способности будет наблюдаться в течение ближайшего полугода», — сказал Хачатурян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области Алексей Головченко заявил, что в России в 2022 году инвестиции в недвижимость, скорее всего, сильно упадут.

Читайте ранее в этом сюжете: Банки РФ резко стали отказывать в выдаче уже одобренных кредитов — эксперт