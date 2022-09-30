Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM Жителям Санкт-Петербурга и пригородов пришлось покупать билеты на электрички в кассах вокзалов из-за сбоя в мобильном приложении. Это следует из уведомления в мобильном приложении РЖД.

Электричка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Многие пассажиры используют приложение для покупки билетов, чтобы не тратить время в очередях. Однако 30 сентября многим пришлось делать это «по-старинке».

«Проводятся технические работы. Оформление билетов пригородного направления в мобильном приложении может быть временно недоступно. Приносим извинения за возможные неудобства!», — появилось уведомление в приложении.

На этот момент специалисты уже исправили возникшие неполадки. Покупка билетов на пригородные поезда вновь доступна, как и раньше.

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