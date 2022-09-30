Москва, 30 сентября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Западные страны нанесли России мощный удар, но они сами страдают от его последствий. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на 18-й встрече руководителей органов безопасности и разведструктур стран — членов СНГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

По его словам, Россия приняла на себя мощный удар, находясь на переднем крае борьбы. Стремясь нанести России, а значит, и СНГ максимальный ущерб, Запад пытается добиться политической и экономической изоляции страны, уточнил он.

«Однако всё более очевидной становится бесперспективность подобных шагов, которые бьют бумерангом по самим западным странам. Сегодня уже понятно, что никому не удастся остаться в стороне от происходящего. Поэтому решить весь комплекс проблем международной безопасности можно только сообща», — заявил Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Патрушев заявил, что Белоруссия и другие самостоятельные государства поддержат действия России в Донбассе и на других территориях б. УССР.

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