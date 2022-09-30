Бухарест, , 10:24 — REGNUM В Бухаресте на 83-м году жизни скончался известный румынский актер театра и кино Александру Аршинель. Об этом 30 сентября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По предварительным данным, смерть актера наступила после тяжёлой и продолжительной болезни. Аршинель страдал заболеванием почек, а несколько месяцев назад перенес инсульт.

О дате и месте его похорон не сообщается.

Аршинель был известен воплощением десятков театральных образов, а также главными ролями в 70 художественных фильмах. Советскому зрителю он запомнился благодаря картинам «Последние дни лета» (1976), «Серенада для 12-го этажа» (1976) и «Анна и вор» (1981). В СССР работы Аршинеля были отмечены высокими наградами в области культуры и искусства.