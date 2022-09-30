Москва, 30 сентября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Европейский союз утратил свою автономию и несёт колоссальные убытки от того, во что его втянули США. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ уточнил, что Евросоюз окончательно утратил свой курс на стратегическую автономию.

«Англосаксы добились безоговорочного подчинения всего коллективного Запада, НАТО и ЕС, проводя свой бездумный курс по «отмене России», — отметил Лавров.

ИА REGNUM ранее сообщало, ЕС превратился в антироссийский союз, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

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