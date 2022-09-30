Мелитополь, Бывш. УССР, , 10:27 — REGNUM Двадцать три человека погибли в результате артиллерийского обстрела киевскими боевиками автомобилей, ожидавших выезда на освобождённую территорию Запорожской области. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 30 сентября в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его информации, известно о 23 погибших и 34 раненых. Все они — мирные жители.

«Это произошло на авторынке на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в область», — уточнил Рогов.

По словам Рогова, таким образом киевский режим мстит жителям Запорожского края за желание воссоединиться с Россией. Более того, в произошедшем Киев обвинит Россию.

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