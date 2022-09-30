Махачкала, , 10:22 — REGNUM Глава Дагестана Сергей Меликов заверил Айну Гамзатову — супругу и советника муфтия Дагестана —, что призыву в войска в рамках частичной мобилизации будут подлежать лишь опытные и обученные воины. Всех, кто ошибочно был призван на службу, вернут домой после проверок, разъяснил Айне Гамзатовой Меликов в ответ на её обращение дать отсрочку от частичной мобилизации мужчинам из Дагестана.

Сергей Меликов President.e-dag.ru

«В соответствии с требованиями Верховного главнокомандующего призваны в Дагестане будут лишь те, кто имеет боевой опыт и находится в резерве, а следовательно, они знают технику ведения боя и умеют обращаться с оружием, так как этому их уже обучали. Все те, кого призвали по чьей-то глупости и безответственности, вернутся к своим семьям», — написал Меликов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ему понятны переживания Айни Гамзатовой как матери и человека, который вносит «огромный вклад в воспитание нашей молодёжи», а также «не в первый раз демонстрирует истинную любовь к Дагестану». Меликов поблагодарил её за активную жизненную позицию и заботу о дагестанских мужчинах, пообещав, что власти республики будут выполнять указ о частичной мобилизации в строгом соответствии с законом.

Как сообщало ИА REGNUM, супруга и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова выступила с обращением к президенту РФ Владимиру Путину, в котором предложила дать отсрочку для Дагестана на полгода, чтобы за это время можно было, так же, как в Чечне, подготовить профессиональных военных для участия в спецоперации.

«Я и мой народ хотели бы также предложить Вам, с учётом того, что из трёхмиллионного населения уже находятся на передовой более трёх тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов. В течение шести месяцев мы обещаем Вам профессионально подготовить дагестанских ребят в учебных центрах», — написала Гамзатова.

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