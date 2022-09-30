Махачкала, 30 сентября 2022, 10:22 — REGNUM Глава Дагестана Сергей Меликов заверил Айну Гамзатову — супругу и советника муфтия Дагестана —, что призыву в войска в рамках частичной мобилизации будут подлежать лишь опытные и обученные воины. Всех, кто ошибочно был призван на службу, вернут домой после проверок, разъяснил Айне Гамзатовой Меликов в ответ на её обращение дать отсрочку от частичной мобилизации мужчинам из Дагестана.
Он отметил, что ему понятны переживания Айни Гамзатовой как матери и человека, который вносит «огромный вклад в воспитание нашей молодёжи», а также «не в первый раз демонстрирует истинную любовь к Дагестану». Меликов поблагодарил её за активную жизненную позицию и заботу о дагестанских мужчинах, пообещав, что власти республики будут выполнять указ о частичной мобилизации в строгом соответствии с законом.
Как сообщало ИА REGNUM, супруга и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова выступила с обращением к президенту РФ Владимиру Путину, в котором предложила дать отсрочку для Дагестана на полгода, чтобы за это время можно было, так же, как в Чечне, подготовить профессиональных военных для участия в спецоперации.
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